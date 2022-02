Juanfran diz que Carrasco não quis marcar o penálti contra o Real Madrid na final da Champions de 2016

O documentário sobre a vida de Diego Simeone, treinador do Atético Madrid, continua a revelar alguns pormenores sobre os últimos anos dos colchoneros. O último foi a final da Liga dos Campeões de 2016, frente ao Real Madrid, que os merengues ganharam nos penáltis.Vários jogadores falam desse jogo, que teve lugar em Milão, incluindo Cristiano Ronaldo: "Estávamos muito desgastados e o Atlético estava bem no jogo, estavam fisicamente melhor do que nós", explicou o craque português.O jogo chegou ao fim com um empate no marcador (1-1) e acabou por ser resolvido nos penáltis. Aí Juanfran - que falhou a grande penalidade, permitindo a defesa de Keylor Navas - explicou algo que ainda ninguém sabia: "Não era a mim que calhava marcar o penálti, era ao Carrasco, mas ele não quis. Ninguém disse nada e então avancei."Seguiu-se Cristiano Ronaldo, que não falhou e o Real Madrid celebrou a conquista de mais uma Champions.