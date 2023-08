Juanfran sobre João Félix: «Lugar no Atlético Madrid não se garante a andar»

"Parece-me bem a defesa que o Atlético Madrid está a fazer dos seus interesses", considerou o antigo defesa, de 38 anos, em declarações a um canal de YouTube. "É normal que isso aconteça com um jogador como o João, com a qualidade que tem. Mas é óbvio que ele não está a encontrar o seu lugar.""Não se pode dar prendas ao Barcelona, é um rival. Pode haver um empréstimo... Bem, o jogador não quer ficar, chegas a um acordo porque tens boas relações com o Barcelona, pagam a cedência... Mas não podes ser tu a pagar parte do seu salário quando tens pela frente um rival direto! Acho bem que o Atlético se defenda. Deixar o João livre, grátis, ou pagar-lhe quando está noutra equipa, parece-me uma barbaridade", acrescentouJuanfran.O antigo capitão dos colchoneros ainda tem esperança que as coisas se resolvam, à semelhança do que sucedeu com Antoine Griezmann, e abordou a personalidade do português. "É um bom miúdo, falei com ele um par de vezes. É um bom rapaz. Mas quando tens pessoas próximas que te dizem que quando Ronaldo não está és o Cristiano na seleção, ou que pensam que garante um lugar no Atlético a andar... Metem-lhe isto na cabeça e isso não é bom para um para um rapaz tão jovem."