Koke e a derrota no dérbi: «Em dois contra-ataques fizeram dois golos»

Após a derrota do Atlético Madrid em casa do seu rival local Real Madrid , Koke deu explicações sobre o desaire da equipa. "Na primeira parte não estivemos tão bem. Na segunda fomos atrás do resultado mas acabámos por sofrer outro golo no contra-ataque. Mas ainda falta muito, temos um jogo a menos e partir de agora são tudo finais."Questionado sobre o que correu mal na preparação do jogo, o capitão dos colchoneros realça a forma eficaz como o Real Madrid pôs em prática o seu plano de jogo. "Eles deixam-nos ter a bola e ficam atrás e quando a recuperam saem muito rápido. Sabíamos que iam fazer esse tipo de jogo, têm muita qualidade quando têm a bola e a verdade é que em dois contra-ataques fizeram dois golos", declarou.Apesar da derrota, Koke mostra-se confiante com o futuro e aponta atenções ao próximo jogo. "Temos de ser mais regulares na liga. Não o temos sido mas temos de ser se queremos estar nas posições de cima. Agora vamos pensar no Sevilha e vamos jogo a jogo, como sempre. Não pensamos em maio, pensamos no próximo sábado porque temos um jogo muito difícil em Sevilha", afirmou o capitão.