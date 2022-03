Koke e o futuro de João Félix: «Esperemos que esteja aqui na próxima temporada»

Um golo de Koke garantiu este sábado o triunfo (1-0) do Atlético Madrid em casa do Rayo Vallecano, em jogo da 29.ª jornada do campeonato espanhol, após uma assistência 'açucarada' de João Félix.

No final do encontro, o médio dos colchoneros foi convidado a comentar sobre o futuro do internacional português, assumindo a vontade que o internacional português continue a vestir as cores do Atlético Madrid.

"É jogador do Atlético, tem contrato. Onde vai estar [na próxima temporada]? Esperemos que esteja aqui. Não é fácil para um jogar adaptar-se ao Atlético, ainda está nesse processo, durante algumas fases da última temporada foi mostrando e tem vindo a ter um grande rendimento", disse, em declarações citadas pela imprensa espanhola.