Koke: «Se João Félix ouvir o míster e os colegas, será o jogador que todos querem ver»

A temporada de estreia de João Félix no Atlético Madrid tem sido agridoce. O jovem craque português, de 20 anos, tem sido muito castigado pelas lesões e ainda não conseguiu corresponder às expectativas dos colchoneros. Porém, este domingo regressou aos relvados - estava ausente desde 26 de janeiro - e marcou o último dos três golos com que o atleti bateu (3-1) o Villarreal. No final do encontro, Koke falou do internacional português.





"É um jovem e tem muita margem de progresso. Muitos craques tiveram que se adaptar ao Atlético e não é fácil, ele é um jovem. Se ele ouvir o míster e os companheiros será o jogador que todo o mundo quer ver. Não está a ter muita sorte devido às lesões mas, certamente, no futuro iremos ver o João Félix que queremos", afirmou o capitão do Atlético Madrid, ele que também esteve em destaque ao marcar o segundo golo.