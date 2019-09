Koke sobre Félix: «Aos poucos veremos o grande João»

Em vésperas do dérbi de Madrid, o primeiro de João Félix, o capitão da formação colchonera, Koke, deixa elogios ao internacional português, que custou 126 milhões de euros."O mercado está assim, pagam-se milhões por jogadores, por qualquer jogador paga-se muito. Para comprares bons futebolistas tens de gastar dinheiro. O João é jovem, fez-se um investimento futuro com ele, tem muito a melhorar", afirmou Koke ao 'AS' quando questionado sobre o valor pago pelo jovem avançado português.E prosseguiu: "Ele fez a melhor opção, sabe que terá minutos, que tem um treinador que o ensinará muito. Não devemos passar-lhe a responsabilidade, temos que deixá-lo, pouco a pouco, amadurecer."Por fim, o capitão do Atlético Madrid admitiu: "Ele está a fazer um grande esforço, fez bons jogos e aos poucos veremos o grande João."Koke reforçou, na mesma entrevista, que o Atlético Madrid não está morto, como muitos pensavam. Ojoga-se este sábado, no Wanda Metropolitano, às 20 horas.