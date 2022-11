'Le Parisien' avança que o PSG quer João Félix já em janeiro

O jornal francês 'Le Parisien' avança em França que o PSG entrou na corrida por João Félix. O avançado português do Atlético Madrid estará interessado em deixar os colchoneros, o que deixou alguns dos principais clube europeus em alerta, pois não hesitam em mostrar disponibilidade para receber o jovem craque, de 23 anos.Segundo o jornal de Paris, o campeão francês quer um segundo avançado para render quando necessário o seu trio de ouro (Mbappé, Messi e Neymar) com mais frequência, podendo também dar a oportunidade de encostar Mbappé mais à linha.Luís Campos, conselheiro do PSG, já terá contactado Jorge Mendes, o empresário de João Félix, no sentido de agilizar as negociações.É sabido que o Atlético Madrid não tem a intenção de deixar o jovem português sair, mas a vontade do jogador pode neste caso imperar. A vender não será por menos do que o valor pago há dois anos ao Benfica (cerca de 127 milhões de euros), mas a ideia do PSG será numa primeira fase convencer os colchoneros a ceder o atleta a título de empréstimo.E contrariamente que que sucede com o Benfica - que também já terá pensado no regresso de Félix por empréstimo - o PSG não terá grandes problemas em pagar o elevado salário do jogador...