Lesão de Jan Oblak preocupa At. Madrid

O estado clínico de Jan Oblak preocupa o Atlético Madrid, que receia ver o guarda-redes titular afastado o resto da época. O guardião de 30 anos não treina desde 25 de abril e, após ter sido observado por vários neurologistas, tem duas opções: fazer uma cirurgia ou continuar com o tratamento conservador que tem feito.

De acordo com o clube espanhol, Oblak não reúne condições para jogar. A lesão do esloveno, uma contractura cervical, é delicada e ainda não foi encontrada uma solução definitiva. Segundo o 'AS', o departamento médico do Atlético sugeriu ao jogador um tratamento conservador, contudo, o ex-jogador do Benfica pretende viajar para o seu país e visitar um especialista.

Com a ausência de Oblak, tem sido Ivo Grbic a assumir a titularidade, ainda que o croata não seja um nome que reúne consenso tendo em vista o futuro.