Llorente e o momento do At. Madrid: «Não é altura de atribuir as culpas a uns ou a outros»

Marcos Llorente, médio do Atlético Madrid, lamentou, este domingo, o empate dos colchoneros - no 4.º jogo consecutivo sem vencer - diante do Espanyol (1-1) e, quando questionado se o plantel tem dúvidas acerca da continuidade de Simeone, o espanhol referiu que esta é a altura de toda a gente "estar unida"."Não é o momento de ter dúvidas, é o momento de estarmos juntos e unidos. No final, todos temos culpa daquilo que se passa. O mister terá a sua mas nós jogadores é que estamos em campo, e portanto também temos a nossa. Não é a altura de atribuir as culpas a uns ou a outros, é o momento para estarmos unidos", referiu na flash-interview após a partida.Recorde-se que o Atlético Madrid ocupa, à 13.ª jornada, a 3.ª posição da LaLiga, a 10 pontos do líder Real Madrid. De referir ainda que os colchoneros já estão fora das competições europeias, depois de terminarem no 4.º lugar do grupo B, que partilharam com FC Porto, Club Brugge e Bayer Leverkusen.