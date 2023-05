Lucas Beltrán na mira do At. Madrid

O At. Madrid está interessado na contratação de Lucas Beltrán. De acordo com a imprensa espanhola, a equipa de Madrid prepara a saída de alguns jogadores este verão e começou já a planear a próxima época.O interesse do Milan em Morata e a possibilidade de João Félix não regressar do empréstimo ao Chelsea, obrigam o emblema espanhol a procurar outras alternativas para o ataque.Uma das hipóteses consideradas está no outro lado do Atlântico, na Argentina. O seu nome é Lucas Beltrán, tem 22 anos e joga no River Plate. O jogador que sucedeu a Julian Alvarez no ataque dos ‘Millonarios’ está numa boa fase e demonstra deter as competências necessárias para jogar nos grandes palcos europeus, algo que faz com que o clube de Diego Simeone acompanhe o atleta de perto e o considere tendo em vista o reforço da equipa.Nesta temporada, o jogador marcou 8 vezes em 19 jogos e é esperado que continue a evoluir.