Luis Suárez aplaude João Félix mas faz pedido: «Continua assim mas só até ao Mundial!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

João Félix viveu no sábado mais uma noite em grande no Atlético Madrid. O internacional português bisou na goleada por 4-1 dos colchoneros ao Alavés e Luis Suárez marcou os outros dois golos. Nas redes sociais, o uruguaio não deixou de aplaudir também o seu colega de equipa, mas não esqueceu a rivalidade que ambos vão ter dentro de alguns meses... no Qatar."Vamos, continua assim craque, mas só até ao Mundial", escreveu o camisola 9 do Atlético juntando vários emojis de risos.Recorde-se que o sorteio do Mundial'2022 colocou Portugal e Uruguai no Grupo H da competição, com Gana e Coreia do Sul.