Luis Suárez e a sua saída do Barcelona: «Apercebi-me que Koeman não tem personalidade»

Campeão pelo Atlético Madrid depois de ter sido dispensado pelo Barcelona, Luis Suárez não esconde uma certa mágoa relativamente aos responsáveis do Barcelona. Em declarações à Radio Cope o avançado uruguaio explicou alguns detalhes da saída e disse mesmo que Ronald Koeman "não tem personalidade".





"Não quero ir contra o Barcelona porque é um clube que me deu tudo, que me permitiu estar entre a elite, mas o facto de o presidente ter dito o que disse à imprensa, em vez de falar comigo... Quando queriam que o Leo [Messi] ficasse chamaram-me para o convencer, para que falasse com o Griezmann... Por que não me chamaram quando foi para me mandarem embora?", questionou o jogador."Que me explicassem, o treinador que me dissesse que não contava comigo porque queria outro tipo de nove. Mas o que ele me disse foi 'disseram-me para te dizer'. Só que depois de me deixar três jogos no banco disse-me 'se isto não se resolver até amanhã conto contigo para o jogo com o Villarreal'. Ali dei-me conta da personalidade que Koeman não tem. Não era o treinador, a decisão vinha de cima", acrescentou.