Luis Suárez: «Estou convencido que este vai ser o ano de João Félix»

Luis Suárez, atacante do Atlético Madrid, falou sobre João Félix e foram vários os elogios que o uruguaio deixou ao seu companheiro de equipa. Apesar do português ainda não ter encontrado a melhor forma desde que se transferiu para os colchoneros, a esperança no potencial do jogador é muita e Suárez acredita que a presente época pode ser aquela em que Félix volta às suas melhores exibições.





"De três quartos para a frente o João marca a diferença no campo. Tem um drible incrível e usa-o com muita facilidade. Aquele drible curto que nem o companheiro sabe o que ele vai fazer", afirmou o uruguaio no evento All-Star Gaming Challenge."Obviamente que tem coisas a melhorar, como a chegada à baliza, mas também tem um remate admirável para a sua idade. Também melhorará na defesa, tem uma grande capacidade fisíca. Estou convencido de que este vai ser o ano do João", concluiu o avançado.