Luis Suárez infetado com Covid-19

Luís Suárez está infetado com Covid-19. A revelação foi feita pela Federação Uruguaia de Futebol, que realizou testes a todos os elementos da seleção principal, tendo o guarda-redes Roberto Muñoz e o funcionário Matías Faral dado igualmente positivo. Todos os restantes elementos, incluindo o benfiquista Darwin Núñez, testaram negativo.





Suárez vai assim falhar o próximo encontro do Uruguai, diante do Brasil - abrindo as portas da titularidade a Darwin -, e do Atlético Madrid, contra o Barcelona