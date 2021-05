Luis Suárez não esquece críticas: «Diziam que já não podia lugar por coisas importantes»

Luis Suárez contou em entrevista à revista 'Club del Deportista' que não se arrepende de ter assinado pelo Atlético Madrid, quando deixou o Barcelona. O avançado uruguaio diz que houve quem pensasse que ele estava acabado para o futebol, mas que fez questão de demonstrar o contrário.





"Gosto de desafios. E vir aqui era um desafio muito grande para mim por muitas razões. No último ano fui alvo de muitas críticas, diziam que já não podia lutar por coisas importantes ou que no Barcelona já não podia jogar a um nível alto. Isso gera um desafio ao nível individual. Ao chegar ao Atlético quis mostrar que estava na elite do futebol por algum motivo. Encarei tudo como um grande desafio e não estou arrependido, antes pelo contrário. Estou entusiasmado e com muita vontade de continuar", explicou o jogador, de 34 anos.E prosseguiu, não esquecendo a forma como foi dispensado pelo Barcelona. "Não me arrependo de vir, quando uma porta se fecha abrem-se sete maiores. O Atlético é uma grande família, ninguém se acha melhor do que ninguém. Há uma competitividade muito saudável", explicou, lamentando não poder jogar com o Wanda Metropolitano cheio de adeptos.O Atlético Madrid lidera o campeonato espanhol com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid e quatro relativamente ao Barcelona.