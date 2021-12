Luis Suárez não gostou de ser substituído frente ao Sevilha e atirou: «Idiota de merda»

O Atlético Madrid somou a terceira derrota consecutiva no campeonato, ao perder (2-1) na visita ao Sevilha, e o desaire não foi naturalmente fácil de digerir. Principalmente para Luis Suárez que não gostou de ser substituído, numa altura em que se verificava um empate no marcador.Aos 57 minutos, Diego Simeone tirou o avançado para fazer entrar Matheus Cunha e o descontentamente do uruguaio foi notório. "Idiota de m...., sempre igual", murmurou Suárez, segundo dá conta a 'Marca'. Ao chegar ao banco, o internacional uruguaio ainda atirou as meias ao chão e cobriu a cara.