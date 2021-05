Luis Suárez revela em lágrimas: «Fui menosprezado pelo Barcelona»

Luis Suárez mostrou-se emocionado no final do encontro entre Atlético Madrid e Valladolid, que consagrou os colchoneros campeões espanhóis, após o triunfo por 2-1. O uruguaio marcou o segundo golo da formação orientada por Diego Simeone e, em declarações à 'Movistar', começou por descrever as sensações que está a sentir após esta conquista.





Após ser herói do título do Atlético Madrid, Luis Suárez protagonizou uma das imagens mais fortes da época

"Muitas coisas [lhe passam pela cabeça]. Comecei por ser menosprezado no início da temporada. O Atlético abriu-me as portas para que eu pudesse mostrar que ainda sou capaz e por isso estarei sempre grato por confiarem em mim. Também a muitas pessoas que estiveram comigo, como a minha esposa e os meus filhos, no meu dia a dia. São muitos anos no futebol e este foi aquele em que mais sofri por tudo, daí a minha entrega em cada jogo", começou por dizer o avançado, olhando depois para os golos que marcou, tanto neste encontro como diante do Osasusa, e que se revelaram decisivos para este desfecho."O meu trabalho é ajudar a equipa e sendo avançado tento ajudar com golos. A contundência é necessária nestas ocasiões e foi mais uma demonstração de que o Atlético teve um grande ano, apesar das dificuldades. Provamos ser a melhor equipa, a mais regular e, por isso, somos justos campeões", vincou, destacando que os jogadores do Atlético Madrid souberam sofrer ao longo da temporada."A primeira volta que fizemos não era normal, depois, na segunda, não tivemos a eficiência que vínhamos tendo. A equipa estava preparada para sofrer e assim fomos campeões", salientou.Questionado sobre Messi e o futuro do argentino, Suaréz foi taxativo. "Ele vai ficar feliz, nós somos amigos e ele desejou-me sorte. Eu mereci isso", concluiu o uruguaio.