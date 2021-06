Luis Suárez: «Sonhar com a Champions? Olhem para o Chelsea...»

Luis Suárez, avançado do Atlético Madrid, equipa que se sagrou campeã espanhola na presente época, fez um balanço da época que agora terminou. Em conversa com Ibai Llanos, na apresentação da nova bola da próxima temporada do campeonato espanhol, o uruguaio abordou as celebrações do título, a transferência de Agüero para o Barcelona e um sonho chamado Champions.





"Estou com muita vontade. Cada vez que acaba uma temporada, aproveitas o momento com a equipa, mas já queremos recomeçar. Primeiro, estou focado na seleção, e logo estarei com o Atlético de novo"."Claro. Disse ao clube que não tinha qualquer problema, que tanto eu como a minha família estávamos encantados"."Sempre que penso numa temporada nova, penso em novos objetivos, ilusões. Como sempre, como é a minha maneira de ser, os objetivos são querer ganhar, conquistar coisas. O facto de não ficar aborrecido por ganhar leva-te a ser competitivo"."Enfrentar os melhores é sempre um objetivo importante. O Agüero tem muita trajetória a nível mundial, e deixou uma marca muito importante em todo o lado onde jogou. Jogar agora com o melhor do mundo ao lado vai ser um bónus para ele. Eles são muito amigos. Fico feliz por ele e pelo facto de o Barcelona o receber, é um grande jogador"."Sempre com a precaução que é preciso ter, temos de ser conscientes do que cada um faz, mas muito feliz. Sofremos muito nos últimos anos, e nos últimos jogos sofremos demasiado. O stress e a tensão eram constantes. Quando o jogo termina e olhas para os teus companheiros e dizes 'Conseguimos' é uma satisfação enorme. Depois há um copito, outro copito, outro copito... Leva a que façam coisas que depois olhes e digas: 'Ui, o que fiz'. Por sorte no meu caso posso estar tranquilo"."A ambição não pode parar, porque não sonhar com a possibilidade de entrar na história do clube e conseguir uma Champions? Seria algo único e incrível. As probabilidades não importam muito, que um ou outro seja favorito. Olhem para o Chelsea, a equipa que todos queriam enfrentar porque era a mais fraca e, de repente, venceu a competição".