'Marca' analisa papel de João Félix na Seleção: «Tem de recuperar a sua melhor versão»

O papel de João Félix na equipa de Portugal foi esta segunda-feira analisado pelo jornal espanhol 'Marca'. O jogador do Atlético Madrid perdeu protagonismo nos últimos jogos que realizou pelo clube e pela Seleção e o desportivo de Madrid sublinha que o jovem avançado "terá de recuperar a sua melhor versão" para voltar a ser decisivo nos colchoneros e na equipa lusa.





Félix não esteve no último jogo do Atlético Madrid na LaLiga, por acumulação de amarelos, e no encontro da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, onde a equipa espanhola acabou por ser eliminada, foi titular, mas esteve discreto.Assim, o português apresentou-se na Seleção à procura de boas sensações, mas não teve grandes possibilidades de brilhar nem contra o Azerbaijão, nem diante da Sérvia, onde só entrou a 5 minutos do fim.Atuações bem diferentes das que realizou nos anteriores compromissos das seleções, recorda a 'Marca', onde foi titular em todos os jogos oficiais que disputou.O jornal escreve que Félix "precisa de recuperar a sua melhor versão para poder ser importante no Atlético e na sua Seleção". E adianta que "muito terá de mudar para ganhar um lugar que parece ter perdido, tanto no Atlético como na Seleção".