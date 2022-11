'Marca' diz que João Félix pediu para deixar o At. Madrid e clube vai facilitar saída

Muito se tem falado nas últimas semanas sobre a situação de João Félix, especialmente a dar conta da insatisfação do português no Atlético Madrid, mas pela primeira vez de Espanha chegam informações que dão conta de um pedido formal do avançado para deixar o clube e, para mais, da abertura dos colchoneros para permitir essa mesma saída. De acordo com a 'Marca', Félix já terá falado com Jorge Mendes e a operação saída está em marcha, sendo que do outro lado, por parte do At. Madrid, a postura de "o João não vai sair em janeiro" transformou-se num "há que procurar uma solução ao complicado cenário que o Félix enfrenta".Segundo a mesma publicação, na base desta mudança de opinião dos dirigentes está a relação complicada com Diego Simeone e também com um sector das bancadas do Metropolitano, que acaba por tornar praticamente incontornável o cenário de venda o mais rápido possível. Por outro lado, a 'Marca' aponta que esta decisão tem como propósito também impedir que a situação afete a convivência do grupo e o dia a dia do clube.Quanto a potenciais destinos, o jornal espanhol aponta Bayern Munique, Paris SG, Manchester United ou Chelsea, clubes que muito provavelmente serão abordados nas próximas semanas por Jorge Mendes à procura de uma solução para colocar um dos seus craques. Não se sabe qual o valor que os colchoneros exigirão, mas a verdade é que os cofres do clube estão sedentos de dinheiro, necessitando por agora de 60 milhões de euros para reequilibrar as contas.João Félix, recorde-se, custou em 2019/20 uma verba recorde de 120 milhões de euros.