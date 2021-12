Marcos Llorente e o encontro com o FC Porto: «Gostamos de disputar estes jogos»

Marcos Llorente deverá ser aposta de Diego Simeone para jogar no lado direito da defesa, ele que é um médio de origem. O espanhol assume que é um jogo muito difícil no Dragão, e que o momento do Atlético Madrid não é o mais favorável, mas acredita que a equipa vai dar uma resposta para conseguir a vitória frente ao FC Porto."Gostamos de disputar estes jogos, mostrámos sempre caráter e atitude, estamos habituados a jogar estes jogos, a equipa tem energia e ganas para ultrapassar esta situação. Esta equipa tem o caráter suficiente para sair destas situações, já o demonstrou em momentos anteriores, e esta não será diferente. Não ouvi assobios da bancada no jogo frente ao Maiorca, com os golos ouvi foi os adeptos a apoiar-nos mais do que nunca, os adeptos são importantes para nós", destacou o espanhol, assumindo que o Atlético Madrid está a apresentar problemas na defesa que não eram habituais."É um ponto a melhorar, estamos a consentir bastantes golos de bola parada e em centros. São os mesmos jogadores da época passada, a mesma equipa, estamos a trabalhar para alterar essa situação e vamos conseguir", vincou Marcos Llorente, mostrando-se pronto para jogar a lateral-direito: "Já joguei muitas vezes a lateral, tanto no clube como na seleção. Um jogador pode trocar de posição, sempre à procurar do melhor para a equipa, não há problema", garantiu ainda.