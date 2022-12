Matheus Cunha despede-se do At. Madrid com recado: «Há hierarquias e quem toma decisões...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus Cunha (@cunha)

Matheus Cunha despediu-se esta sexta-feira do Atlético Madrid. Numa mensagem algo enigmática deixada nas redes sociais, o avançado brasileiro, que deverá rumar ao Wolverhampton, afirmou que o futebol "tem as suas hierarquias" como "qualquer outro trabalho", mas garantiu que sempre deu tudo ao serviço dos colchoneros, onde foi companheiro de João Félix."Sobre amar e sentir-se amado. Coisas assim nunca vão mudar. Sentir-se identificado com algo, sentir-se importante, sentir afeto e sentir-se parte de toda uma família é diferente. A vocês, adeptos do Atlético, obrigado do fundo do meu coração. Vocês têm jogadores fantásticos como atletas e pessoas. Têm adeptos que vos fazem sentir em casa mesmo do outro lado do Mundo.O futebol é assim, como em qualquer outro trabalho há quem manda porque em algum momento foi muito importante, há hierarquias e há quem toma as decisões, e aí tu também tens de tomar as tuas. O meu coração sempre terá um pedaço do Atleti!Sempre tiveram tudo de mim porque simplesmente senti que sempre me deram tudo.Muito obrigado. Cunha".