João Félix voltou aos golos, mandou calar os críticos e ainda soltou um palavrão: veja o momento

Depois de um jejum de mais de um mês, João Félix voltou este domingo aos golos, ao fazer desta forma o segundo golo do At. Madrid diante do Villarreal. Sem marcar desde o duelo com o Valencia (24 de janeiro), o português foi suplente, mas acabou por 'responder' com este belo disparo, após corte incompleto da defensiva contrária. No momento da celebração, o avançado colchonero não se conteve, mandou calar os críticos e ainda soltou um palavrão em bom português.





JOÃO FÉLIX LÁ PARA DENTRO! Que bola do miúdo #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/dRAsiPlTrV — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 28, 2021