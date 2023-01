Memphis Depay 'ocupa' vaga de João Félix no Atlético Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Atlético Madrid anunciou esta sexta-feira a contratação do holandês Memphis Depay, que alinhava no Barcelona, e que poderá ser uma opção para o lugar deixado vago pelo português João Félix, emprestado ao Chelsea.

A transferência do avançado, de 28 anos e com contrato válido até 2025, foi anunciada pelos dois clubes, com o Barcelona a indicar que o negócio ronda os 3 milhões de euros, mais um por objetivos.

Depay, que esteve afastado por lesão nos meses de outubro e novembro, não tem sido opção para o técnico do Barcelona, Xavi, tendo alinhado apenas em quatro jogos e apontado um golo.

A transferência de Depay, que chegou a Barcelona em 2021 proveniente do Lyon e tinha contrato até final da época, já era esperada e, na quinta-feira, o avançado já participou no treino dos colchoneros.

Memphis Depay, que iniciou a carreira no PSV Eindhoven e também já passou pelo Manchester United, deverá ocupar o lugar deixado vago pelo internacional João Félix, que recentemente prolongou o contrato com o Atlético Madrid e foi emprestado aos ingleses do Chelsea até final da temporada.