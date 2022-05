Milhões à vista: Atlético Madrid negoceia com novo patrocinador para a próxima temporada

O Atlético Madrid está próximo de fechar um novo acordo com a 'WhaleFin', uma plataforma de investimento digital que deverá, segundo o 'El Mundo', passar a ser a principal patrocinadora no equipamento dos colchoneros, substituíndo a 'Plus500'.De acordo com a mesma fonte, esta ligação deverá render ao Atlético Madrid, onde atua o português João Félix, "uma quantidade próxima aos 40 milhões de euros anuais" - o dobro do que a formação espanhola recebe atualmente -, totalizando cerca de 200 milhões ao longo de cinco temporadas.O Atlético Madrid ocupa, neste momento, o 4.º lugar da LaLiga.