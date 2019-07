Militão provoca Herrera sobre quem manda em Madrid

Herrera foi conformado como novo reforço do Atlético Madrid esta quarta-feira, e mostrou-se otimista em relação ao novo passo na carreira. Nas redes sociais, o médio mexicano deixou uma mensagem aos adeptos colchoneros. "Motivado e muito entusiasmado por chegar a uma equipa histórica como o Atlético Madrid. Estou muito feliz por jogar no melhor campeonato do Mundo. Vemo-nos em breve colchoneros", publicou Herrera.Nos comentários à publicação, houve vários jogadores a felicitar o antigo capitão do FC Porto pela transferência e, em particular destaque, esteve Éder Militão, também antigo dragão e reforço do... Real Madrid."Boa sorte, irmão. Mas sabes quem manda em Madrid", provocou o ex-defesa do FC Porto, que está integrado na seleção brasileira na Copa América.