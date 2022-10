Morata entre os convocados do Atlético Madrid para o jogo com o FC Porto

The squad list for FC Porto-Atleti pic.twitter.com/ohRgV5us9l — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 31, 2022

Álvaro Morata integra a lista de convocados do Atlético Madrid para o jogo desta terça-feira com o FC Porto, na qual também figura João Félix.O internacional espanhol saiu lesionado do jogo com o Cádiz no sábado e não treinou esta manhã, mas viajou com a equipa, devendo estar em dúvida até à hora do encontro, que tem início marcado para as 17h45. O mesmo acontece com Kondogbia, que anda a contas com problemas físicos.