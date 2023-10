Morata sem papas na língua: «Os meus filhos são mais inteligentes do que os que me criticam»

Desde há muito tempo um dos nomes mais criticados do futebol espanhol, Álvaro Morata falou esta terça-feira aos microfones do programa 'El Larguero' da 'Cadena SER', antes dos embates da seleção espanhola frente a Escócia e Noruega. O avançado do Atlético Madrid abordou a possível saída do clube espanhol no último verão, as críticas de que tem sido alvo e revelou que já lhe passou pela cabeça colocar um ponto final na carreira profissional.

"Não posso controlar o que toda a gente diz. Sinto-me bem com a forma como as coisas estão a correr. Não estou a dizer que as pessoas me adoram ou que sou um dos jogadores mais importantes, mas compreendem-me e respeitam-me. Estou numa situação em que não me importo com o que as pessoas que não me conhecem dizem ou com o que me podem dizer em campo ou quando estou a fazer compras. Há alturas em que é diferente quando se vai com as crianças, antes de eu poder reagir de uma forma diferente ou de uma maneira diferente. Os meus filhos são provavelmente mais inteligentes do que os que me criticam. Não me importo", disse o capitão da 'La Roja', sublinhando que por vezes essas críticas passam da linha.

"Muitas vezes sim. Respeito quando faço um mau jogo e compreendo que me critiquem. Muitas das coisas que tive de viver são desagradáveis. Tive de trabalhar muito a minha cabeça. Já tive momentos em que quis desistir de tudo e ir-me embora porque não valia a pena. Hoje orgulho-me de ter continuado quando muitas vezes não tinha forças, nem vontade, nem ilusão, mas graças à minha família e às pessoas com quem trabalho estou aqui e isso é tão importante para mim como um título. Quando passamos por certos momentos e voltamos é uma vitória", acrescentou.

Álvaro Morata assume que a sua família acabou por ter um papel determinante no seu 'renascimento'. "Tive momentos muito maus. Falem com a minha mulher ou com a minha família. Como poderia explicar aos meus filhos que era por causa de tudo o que dizem ou do que acontece fora do campo? Tenho orgulho em poder contar-lhes a minha história e que, sendo um jogador melhor ou pior, voltei para tentar de novo."