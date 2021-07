Moussa Dembélé afasta-se do At. Madrid: «Nunca disse que queria ir embora»

Com as negociações com o Barcelona por Antoine Griezmann a entrarem num ponto de incerteza, o At. Madrid começa a olhar para outros cenários e um dos nomes que tem sido falado pela imprensa é o do francês Moussa Dembélé, um avançado que na temporada passada esteve nos colchoneros cedido pelo Lyon, mas sem deixar grande marca, muito por culpa das lesões. Só que, ao que parece, Dembelé não tem lá muito interesse em voltar. Ou melhor, não quer sair do Lyon.





Pelo menos foi isso que assegurou o dianteiro, em declarações à RMC Sport depois da vitória do Lyon (4-1) num particular de pré-época frente ao Wolfsburgo. "Nunca disse que queria ir embora. Dou-me bem com o treinador e com os meus colegas de equipa, e isso não mudou desde o primeiro jogo que disputei ao serviço do Lyon. É falso. Está tudo bem, podem passar para outro assunto", afirmou o avançado, que nesta época poderá aproveitar o espaço que se abriu no plantel dos franceses, agora sem Memphis Depay.