Moussa Dembélé está muito perto do Atlético Madrid

Após a saída de Diego Costa, o Atlético Madrid elegeu Moussa Dembélé como principal alternativa para o reforço do plantel colchonero. O avançado do Lyon, segundo os espanhóis da 'Marca', agrada a Diego Simeone e cumpre um dos requisitos estabelecidos pela direção do clube de Madrid: poder chegar na condição de emprestado. Willian José, avançado da Real Sociedad, esteve também nas cogitações mas Dembélé recolhe as preferências.





O atacante pode chegar cedido sem opção de compra obrigatória, o que não condiciona a planificação da próxima temporada e se o rendimento se justificar, há tempo para negociar com o clube francês. Dembélé tem tido diversos problemas físicos esta época - atualmente está lesionado, com uma fratura no braço -, o que o tem impedido de atingir a notoriedade da temporada transata, onde foi figura chave no percurso que terminou nas meias-finais da Liga dos Campeões, após a derrota com o Bayern Munique.Dembélé prepara assim a terceira aventura fora do seu país, após as experiências ao serviço do Fulham e do Celtic Glasgow.