Mulher defende José María Giménez: «Seis dias de cama e ao sétimo direto para o relvado...»

O Atlético Madrid perdeu por 1-0 na receção ao Levante, num encontro que não foi fácil para José María Giménez. Já perto do final da partida, alguns adeptos assobiaram o jogador após um lance em que não jogou a bola para a frente do ataque colchonero. Giménez não gostou e mandou calar os aficionados do clube espanhol, um momento que não foi bem visto pelos mesmos que, daí até final, assobiaram o internacional uruguaio sempre que tocava no esférico.O central acabou por pedir desculpa no final da partida e agora é a mulher, Regina Iafolla, que o vem defender com uma mensagem nas redes sociais."Dá-me muito orgulho ouvir as pessoas que sempre te apoiaram e mais em momentos difíceis. Seis dias de cama e ao sétimo dia diretamente para Wanda [Metropolitano]. Foste jogar sem pensar nas consequências que podias ter tido, no mínimo e menos grave, uma lesão. És um exemplo para mim e para os nossos filhos e aceito isso. Certamente não fizeste o suficiente para merecer isto. Essas pessoas têm os seus motivos. Fica com as pessoas que te amam, te apoiam e estão contigo nos bons momentos, mas principalmente nos maus. Amo-te meu amor", escreveu nas redes sociais, a que Giménez respondeu somente: "Amo-te muito minha vida."