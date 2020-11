«Não é para qualquer 'flop'»: exibição de João Félix não escapou à atenção dos benfiquistas

A exibição de João Félix diante do Osasuna, coroada com dois golos apontados na vitória do Atlético Madrid em Pamplona, por 3-1, motivaram vários elogios ao internacional português. Após o jogo, o camisola 7 colchonero publicou uma mensagem no Instagram, que motivou milhares de comentários.





"Mais três pontos, grande noite! É continuar assim", disse Félix naquela rede social, seguindo-se uma série de reações de nomes bem conhecidos do desporto rei e não. Vários deles ligados ao Benfica, como o lateral-esquerdo Nuno Tavares ou o canoísta Fernando Pimenta, todos rendidos ao talento do avançado.Eis algumas das principais mensagens:"De dois em dois""Faz sentir...""Não é para qualquer 'flop'. Keep strong"Quando for grande, quero ser como tu""Craque"