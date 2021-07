«No At. Madrid passei o momento mais difícil da minha carreira e da minha vida como homem»

Josuha Guilavogui não tem boas memórias do Atlético Madrid. O médio francês, de 30 anos, assinou um contrato de cinco temporadas com os colchoneros, em 2013, mas só lá jogou cinco meses, tendo andado sempre emprestado. Hoje veste as cores do Wolfsburgo, na Bundesliga, e olha para trás com uma certa mágoa, conforme reconheceu numa entrevista ao jornal 'Marca'.





"Creio que foi o momento mais difícil da minha carreira e da minha vida como homem, porque eu via o Atlético com muito entusiasmo. Queria dar um passo em frente na minha carreira, saí de França depois de uma boa temporada no St. Etienne e fui à seleção. Mas as coisas não aconteceram da forma que eu queria", explicou o jogador, que não esteve nas primeiras escolhas de Simeone."Antes de mudar de clube é preciso falar com muitas pessoas para perceber o que realmente querem de ti. Eu fui um pouco rápido porque a minha transferência aconteceu no último dia do mercado. Não me explicaram muito bem em francês e penso que o treinador não me queria, ele pretendia outro tipo de jogador", acrescentou.Mas não guarda rancor e até diz que aprendeu com Simeone. "Foi difícil, mas naqueles meses aprendi muito porque 'El Cholo' é um dos melhores treinadores do Mundo, basta ver que já ganhou tudo e o que está a fazer com a sua equipa. Às vezes pensamos que apenas tem 'tomates' e uma personalidade forte, mas taticamente também é muito bom. E tem uma equipa técnica preparada para fazer com que os seus jogadores sejam fortes fisicamente."