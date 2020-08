Nuno Gomes elogia João Félix e recorda conversa com o pai: «Vá para casa e faça mais filhos»

Nuno Gomes não tem dúvidas do talento de João Félix e do muito que o internacional português poderá conquistar ao serviço do Atlético Madrid, clube que estará em Lisboa a disputar a final 8 da Liga dos Campeões. Em conversa com o jornal 'Marca', o antigo avançado do Benfica e ex-diretor da formação dos encarnados, falou sobre as qualidades do menino que conhece bem e que no verão passado os colchoneros investiram mais de 120 milhões de euros.





"Vi desde logo que estava ali um miúdo diferente. Com muita qualidade e uma visão de jogo excelente. Além de competir contra jogadores mais velhos sem medo. Percebia-se que poderia ser um jogador de top. Todos os treinadores estavam convencidos do seu talento, já que poderia jogar em várias posições do meio campo para a frente. Esperámos que fizesse 18 anos para assinar contrato profissional e segurá-lo. Só não sabíamos que iria sair tão cedo", recorda."João Félix sabe lidar muito bem com a pressão, é uma das suas características", diz Nuno Gomes, considerando que "João Félix vai dar muito ao Atlético Madrid no futuro... se não for já nesta Liga dos Campeões."Na quinta-feira o Atlético Madrid defronta no Estádio de Alvalade o RB Leipzig nas meias finais da Champions, com os olhos na final da prova, que será disputada no Estádio da Luz, que João Félix tão bem conhece.Além de ter sido a casa de João Félix durante alguns anos, também o irmão Hugo é jogador da formação benfiquista... "Sempre que encontrava o pai deles, dizia-lhe: 'vá para casa e faça mais filhos, por favor", recorda Nuno Gomes.