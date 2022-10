O Atlético Madrid queria de facto Cristiano Ronaldo no verão? Simeone explica tudo

No verão falou-se da possibilidade de o Atlético Madrid contratar Cristiano Ronaldo e que o jogador teria inclusivamente falado com Diego Simeone sobre o assunto. Mas o treinador, que elogia o craque português, explicou numa entrevista ao canal 'Tigo Sports', conduzida pelo jornalista argentino Martín Liberman, que há linhas vermelhas que não se podem cruzar."Disse-me um passarinho que esteve tentado a trazer o Cristiano Ronaldo e outro contou-me que inclusivamente falaram", atirou o jornalista.A resposta não se fez esperar: "Os dois passarinhos contaram-te qualquer coisa bem diferente do que aconteceu. As pessoas às vezes falam para dizer as coisas que querem, não o que acontece na realidade. O Ronaldo é uma referência absoluta do Real Madrid, eu não veria o Palermo a jogar no River, como também não veria o Riquelme ou o Ortega a jogar no Boca. Há situações que são muito claras", avisou Simeone.O treinador lembrou um aviso que recebeu de um adepto no que toca a Ronaldo. "Recordo-me que na pré-temporada um adepto atrás de mim gritou 'Cholo, cuidado que a Champions não é a todo o custo'. Gostei de ouvir porque foi uma reflexão muito saudável, muito de equipa, de bairro, de coração, e que refletia um pouco o que sentia naquele momento. Não vou negar a história do Cristiano, mas não é o mesmo chegar o Ronaldo ou o Luis Suárez."No entanto, não se coibiu de reconhecer a grandiosidade da carreira do português. "Acontece-lhe o mesmo que eu dizia ao Luis [Suárez]. Quando for jogar futebol com os amigos vai continuar a marcar golos porque é algo inato, de dentro. Não tenho dúvidas que o Ronaldo continuará a fazer golos, não com a bestialidade que fez toda a vida, mas é impossível que se afaste se está mentalmente forte, como sempre esteve, para mostrar toda a sua força e o avançado que é."