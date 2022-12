O guarda-redes lendário que Futre não quis no At. Madrid: «Ainda agora o recordo disso»

Entre 2000 e 2003, Paulo Futre foi diretor desportivo do At. Madrid e nesse período teve a chance de comandar o futebol da equipa do seu coração. Pelas mãos do português passaram várias possíveis transferências, mas nenhuma deixará Futre tão arrependido como aquela que Julio Maldonado, conhecido em Espanha como 'Maldini', revelou esta quinta-feira em conversa com o 'Relevo'."Sabes quem é o Petr Cech? Disse ao Atlético para contratá-lo. Eu tinha uma relação muito boa com o Atlético, mas mesmo muito boa. Quando o Paulo Futre era diretor deportivo, um dia ligou-me e disse-me que estavam à procura de um guarda-redes. Disse-lhe que não precisava de procurar mais, que tinha um tipo que ele tinha mesmo de contratar. Vinha do Mundial Sub-20 da Alemanha, em 2001, e o guarda-redes da Rep. Checa não enganava. Era o Petr Cech, claro. Naquele momento jogava numa equipa do seu país e teria custado uns quatro milhões. Mas não me fizeram caso. Ainda recordo o Paulo disso!".E o resto é efetivamente história. Cech deixou o Sparta Praga em 2002 para rumar ao Rennes, onde ficou dois anos antes de se mudar para o Chelsea, onde construiu uma verdadeira lenda, cimentando-se como um dos melhores guarda-redes da sua geração. Já o Atlético nessa fase contratara Germán Burgos, um guarda-redes que viria a ser figura no clube, mas bem longe da dimensão de Cech.