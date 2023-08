O incrível salto de Samu Omorodion: «Há três anos jogava na equipa do bairro...»

Anunciado como reforço do At. Madrid , numa transferência feita pelos 6 milhões de euros da cláusula de rescisão, o jovem avançado Samu Omorodion é um daqueles casos de jogadores com uma história incrível para contar. Não só por ter chegado aos colchoneros com apenas 19 anos, mas especialmente pelo incrível salto que deu, tendo apenas no seu registo uma partida pela equipa principal do Granada. Precisamente na semana passada, diante da equipa que agora o contrata. Mas há outra parte da história, que o dianteiro agora revela."Vim aqui com o Granada, estreei-me na Primeira Divisão e uma semana depois estou a assinar por este grande clube. Quem diria que, quando há três anos jogava na equipa do meu bairro, iria estar agora a assinar por um dos melhores clubes do mundo", disse o jovem dianteiro, verdadeiramente encantado com a oportunidade recebida.