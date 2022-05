O jantar que juntou At. Madrid e Barcelona com o nome João Félix em cima a mesa

O jornal espanhol 'As' revela este domingo que Miguel Ángel Gil Marín, conselheiro delegado do Atlético Madrid, e Mateu Alemany, diretor geral do Barcelona, jantaram na última quinta-feira em Madrid, depois de um evento da LaLiga, e que em cima da mesa esteve o nome de João Félix.Escreve o diário de Madrid que o jovem português dos colchoneros, de 22 anos, é o "sonho proibido de Laporta", que já tentou contratá-lo esta época através de um empréstimo com opção de compra, negócio que o Atlético Madrid recusou.Tratou-se da quarta conversa entre os dois clubes sobre João Félix, pois Joan Laporta não desiste de tentar contratar o português. Mas o avançado só sairia do Wanda Metropolitano a título definitivo e nunca por empréstimo, pelo que o Barcelona teria de desembolsar mais de 100 milhões de euros.A situação financeira dos catalães não é a melhor, mas fontes do clube asseguram ao 'As' que em breve haverá capacidade económica para fazer contratações importantes.Ao que parece, segundo o mesmo jornal, João Félix vê a possibilidade de sair do Atlético Madrid com bons olhos e encara o Barcelona como um bom destino.