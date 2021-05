O passe magistral de João Félix que deu início à reviravolta do Atlético: veja o lance

João Félix foi decisivo no triunfo do Atlético Madrid diante do Osasuna, que mantém a equipa de Diego Simeone na liderança da liga espanhola com mais dois pontos do que o Real Madrid e a depender de si própria para sagrar-se campeã.

O internacional português começou no banco, entrou aos 66 minutos e viu o Osasuna abrir o marcador no Wanda Metropolitano. Aos 82', Félix fez um passe magistral que isolou Renan Lodi e o lateral brasileiro apontou o 1-1 - Suárez viria a consumar a reviravolta.

Veja a assistência de João Félix: