Oblak e a Premier League: «Não sei o que o futuro me reserva»

Jan Oblak chegou ao Atlético de Madrid em 2014, proveniente do Benfica. Considerado um dos melhores guarda-redes da atualidade, o esloveno tem mais dois anos de contrato com os colchoneros e uma claúsula de 120 milhões de euros.





O atleta de 28 anos soma conquistas na equipa de Simeone, onde já venceu a Supertaça de Espanha, uma Liga Europa na época 2017/2018 e a Supertaça Europeia. A nível individual, foi distinguido como melhor guarda-redes da LaLiga por quatro vezes.Em entrevista a Guillem Balague, especialista do futebol europeu, e questionado sobre um possível futuro na Premier League, Oblak responde: "Não sei. Não sei o que o futuro me reserva, mas tenho a certeza que na liga que jogar, posso jogar bem. Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro."A caminho do oitavo ano em Espanha, o guarda-redes confessou: "Não sou tão jovem, mas ainda tenho alguns anos pela frente. O mais importante para mim é a esperança de não me magoar. Vamos ver o que o futuro reserva."Oblak totaliza, até ao momento, 298 jogos em todas as competições com a camisola do Atlético, tendo sofrido 209 golos e mantendo um registo de 157 jogos sem encaixar qualquer golo.