Oblak elogia João Félix e deixa 'receita' para o futuro: «Se assim for, vamos ouvir falar muito dele»

"O João tem um talento enorme. Isso já sabíamos desde que chegou aqui [ao Atlético Madrid]. Mas as coisas não saíram como ele queria e como o clube queria, isso está claro. Mas não sei, eu desejo-lhe sempre o melhor. O que lhe falta é consistência, porque no final das contas é preciso consistência no futebol e oxalá ele a consiga, para fazer jogos como fez contra nós, que provavelmente foi o melhor dele na temporada. Se for assim a cada fim de semana, vai virar um grande jogador. Tem talento e espero que consiga fazê-lo todas as semanas. Se assim for, vamos ouvir falar muito dele", explicou o guarda-redes esloveno.Recorde-se que João Félix foi emprestado pelo Atlético Madrid ao Barcelona em setembro. O acordo termina no final da presente temporada.