Oblak envolvido em polémica após ser apanhado em festa ilegal a fumar shisha

Faltam 20 dias para o final do campeonato espanhol e o Atlético Madrid tem muito com que se preocupar. Para além de tentar segurar a liderança da tabela classificativa, o clube procura agora tentar dissolver a polémica criada em torno de Jan Oblak e Stefan Savic, depois de terem sido divulgadas imagens dos dois jogadores a fumar numa festa privada. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver o antigo guarda-redes do Benfica a fumar shisha e o central montenegrino a fumar cigarros, sem qualquer tipo de distanciamento ou proteção facial face à pandemia de Covid-19.

Entretanto, o atual dono da baliza colchonera já reagiu através da sua página do Instagram, alegando que as imagens não são atuais. "Bom filme, não devem acreditar em tudo o que veem", escreveu num 'storie' em que aparece deitado no sofá a assistir televisão. "Montaram vários vídeos nossos. Houve uma confusão em relação aos mesmos. Quero apenas esclarecer que são antigos, numa altura em que não existiam restrições nem Covid", escreveu, também através de um 'storie', uma das assistentes do evento, desculpabilizando os dois jogadores dos colchoneros.

De acrescentar ainda que tanto Stefan Savic como o Atlético Madrid ainda não se pronunciaram sobre o assunto.