Oblak faz história no Atlético Madrid

Oblak ascende ao topo dos estrangeiros com mais jogos pelo Atlético Madrid

O jogo com o Rayo Vallecano não foi apenas mais um para Jan Oblak. Foi, mais precisamente, o 390.º encontro com a camisola do Atlético Madrid. Quer isto dizer que o guarda-redes esloveno passou a ser o estrangeiro com mais jogos na história dos 'colchoneros'. Para trás ficam Diego Godín (389), Ángel Correa (364), Filipe Luis (333), Antoine Griezmann (331) e Perea (314).Oblak, contratado pelo Atlético Madrid ao Benfica em 2014 por 14 milhões de euros, faz mira a outros históricos. Na lista de todas as figuras com mais jogos, incluindo espanhóis, Fernando Torres (404) é o próximo alvo. Mais distantes estão Gabi (417), Juan Carlos Arteche (421), Isacio Calleja (425), Carlos Aguilera (456), Enrique Collar (470), Tomás Reñones (483), Adelardo Rodríguez (553) e Koke (578), este último ainda em atividade.Oblak conquistou quatro títulos no Atlético Madrid: um campeonato (2020/21), uma Supertaça (2018), uma Liga Europa (2018) e uma Supertaça Europeia (2018). A nível individual, as conquistas são ainda mais numerosas. Por exemplo, o esloveno arrecadou cinco vezes o prémio Zamora, que distingue o guarda-redes menos batido de La Liga. Destaque ainda para o prémio de melhor jogador do campeonato na temporada 2020/21.