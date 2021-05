Oblak na ressaca do clássico com o Barcelona: «Seguimos com a cabeça erguida»

Oblak esteve em destaque no empate entre Barcelona e Atlético Madrid, que deixa a liderança dos colchoneros à mercê do Real Madrid que este domingo recebe o Sevilha. No final do encontro, o esloveno deixou a promessa de que o emblema da capital vai lutar até final pela conquista da La Liga.





"Viemos aqui para vencer e mostrámos essa vontade. Na primeira parte fomos melhores que na segunda. É mais um ponto e faltam três jornadas para o final do campeonato, temos de continuar a lutar e ver no que acontece no final. Queremos vencer esses três jogos e depois veremos em que lugar ficamos", começou por analisar o guarda-redes do Atlético Madrid, rejeitando uma suposta falta de ambição dos madrilenos."Tanto nós como eles queríamos os três pontos. Começámos melhor e eles acabaram melhor, mas o jogo esteve muito renhido. Tivemos ocasiões para marcar, mas faltou alguma pontaria. Seguimos com a cabeça erguida", acrescentou.O esloveno travou um duelo intenso com Messi durante o encontro e já em cima dos 90 minutos, o astro argentino ficou perto de marcar na cobrança de um livre que fez a bola tirar tinta à barra da baliza."Nós queremos sempre defender, mas felizmente a bola saiu e não foi preciso tocar-lhe. Sabemos como é o Messi e quantos livres ele marcou. O Barcelona tem grande jogadores que podem decidir a qualquer altura", analisou, sem dúvidas sobre, se nestes momentos, há que ser mais a forte a nível mental ou físico: "Se a cabeça está bem, as pernas resistem até ao fim do jogo."O guardião perspetivou uma luta pela La Liga até ao último suspiro - com os rivais de Madrid e o Barcelona a ocuparam os três primeiros lugares e o Sevilha a tentar intrometer-se."Não dependemos de nós, mas o Real Madrid e o Sevilha ainda têm quatro jogos e será difícil para todos até o final. São muitos jogos com tudo em jogo, nos lugares cimeiros, na luta pela Europa e pela permanência. Esperam-nos jogos difíceis. Quem for mais forte vai ganhar o campeonato", finalizou.