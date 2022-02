Oblak: «Temos de subir de nível se queremos entrar nos lugares de Champions»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Atlético Madrid foi esta quarta-feira derrotado (0-1) em casa pelo Levante, o último classificado do campeonato espanhol, um resultado que deixou os colchoneros mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Em declarações no final da partida, Jan Oblak lamentou o momento menos positivo pelo qual a equipa atravessa, apontando a necessidade de uma mudança de atitude e comportamento de todos os jogadores para o clube chegar ao lugar que lhe compete. "Se não estivermos ao nosso máximo, não conseguimos ganhar. Não fizemos uma boa partida no geral. É um momento muito difícil para nós, mas temos que ser melhores e dar muito mais. Temos de subir de nível se queremos entrar nos lugares de Champions", começou por dizer o guardião esloveno.

"A posição em que estamos [na tabela classificativa] é alarmante. Não é a posição em que o clube tem de estar. Mas falar não é suficiente. Temos de subir de nível. Assobios? Não os ouvi, mas estou certo de que os adeptos não estão contentes com a equipa. Peço que confiem em nós. Só sairemos deste momento se estivermos todos juntos", concluiu.

O Atlético Madrid posiciona-se no quinto lugar, com 39 pontos, a 15 do líder Real Madrid, e poderá cair mais uma posição na tabela ainda nesta ronda. Para tal, a Real Sociedad terá de vencer o Athletic Bilbao.