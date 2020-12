Oficial: Diego Costa já não é jogador do Atlético Madrid

O Atlético de Madrid informou esta terça-feira ter chegado a acordo para rescisão do contrato com o futebolista internacional espanhol Diego Costa, terminando antecipadamente um vínculo que ligava as partes até 30 de junho de 2021."O jogador hispano-brasileiro solicitou há uns dias ao clube a sua desvinculação por motivos pessoais e assinou hoje a rescisão de contrato, desligando-se da nossa entidade", indica o Atlético de Madrid, numa nota publicada na sua página.





O 'Atleti', equipa em que alinha o português João Félix, lembra que desde que chegou ao clube, em 2006, com apenas 17 anos, o avançado disputou 215 jogos oficiais em períodos distintos, marcando 83 golos e contabilizando 36 assistências.Diego Costa, que em Portugal representou o Sporting de Braga e o Penafiel, alinhou pelos 'colchoneros' em 2010/11, depois em 2012/14, e, finalmente, entre 2017 e 2020/21, época em que disputou apenas sete jogos.Pela formação de Madrid, o avançado, de 32 anos, conquistou um campeonato (2013/14), uma Taça do Rei (2013), uma Liga Europa (2018) e duas supertaças europeias (2010 e 2018)."Agradecemos a sua entrega durante estes anos e desejamos-lhe muita sorte na próxima etapa da sua carreira profissional", assinalou ainda o clube, que, a par do Real Madrid, mas com menos dois jogos disputados, lidera a Liga espanhola.