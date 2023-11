Está confirmado. Diego Simeone renovou o seu contrato com o At. Madrid, ficando agora vinculado ao conjunto madrileno até 2027. O argentino, que tinha contrato apenas até final da presente temporada, poderá chegar assim aos 16 anos no comando da equipa, já que chegou ao comando dos madrilenos em 2011. Desde então escreveu em letras grandes a sua lenda, tornando-se no treinador com mais conquistas nos 120 anos de história do Atlético Madrid, com 8 títulos ganhos, incluindo dois campeonatos espanhóis e duas Ligas Europa.De acordo com a imprensa espanhola, este novo vínculo conta com uma redução substancial do salário do técnico de 53 anos, ajustando-se à nova realidade económica da entidade.