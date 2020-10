Os dois golos de João Félix e os elogios vindos de Espanha: «Mostrou que é diferente»

João Félix está num bom momento de forma. Depois do bis para a Champions a meia da semana, este sábado o internacional português assinou mais dois golos, no triunfo do Atlético Madrid em casa do Osasuna (1-3). E mereceu novos elogios da imprensa espanhola.





Félix marcou um penálti, falhou outro e faturou um excelente golo na cara do guarda-redes, numa tarde de inspiração."Encerrou uma semana fantástica com dois golos. Abriu o marcador de penálti e depois não desperdiçou no frente a frente com Herrera. Falhou outro penálti por excesso de confiança. Continua em estado de graça""Um novo bis para um jogador em pleno crescimento. Quando entra mostra logo que é diferente. Rompe entrelinhas e tem visão de jogo. Em momentos foi a referência ofensiva, o que lhe custa quando as bolas são bombeadas. Mas empresta outro ritmo se vier a partir de trás. Marcou um golaço, definindo de forma imparável perante o guarda-redes."