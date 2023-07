Pai de João Félix e a incerteza no futuro do filho: «Claro que isto mexe com ele»

O futuro de João Félix continua envolto na incerteza, mas o pai do jogador acredita que Jorge Mendes conseguirá encontrar o melhor destino para o filho. O avançado tem sido apontado ao Benfica, mas Carlos Sequeira prefere não criar expectativas."O João tem o empresário que lida com isso, o Jorge [Mendes]. Eles é que estão a tratar disso, eu não tenho nada de concreto. Nem gosto muito que me digam que há esta ou aquela possibilidade, porque depois criam-se expectativas que podem não sair realizadas", explicou o pai do jogador, em declarações à Rádio Renascença.O internacional português apresentou-se no Atlético Madrid, mas já sabe que não vai continuar nos colchoneros. Uma situação que Carlos Sequeira reconhece não ser fácil, mas pede tranquilidade. "Claro que isto mexe com ele, mas tem de estar tranquilo, porque as coisas vão-se resolver de uma maneira ou de outra, para onde é que eu não sei. O que ele decidir, para nós, é bom", explicou.