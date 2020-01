Pai escreve carta ao filho depois da derrota do Atlético Madrid e a mensagem já é viral

A derrota do Atlético Madrid diante do Real Madrid na final da Supertaça de Espanha levou um pai a escrever uma carta ao seu filho de 9 anos. Aris de Burgos quis motivar a criança - que chorara copiosamente depois do desaire - e publicou a missiva no Twitter, que rapidamente se tornou um fenómeno nas redes sociais em Espanha.





Le he escrito una nota a mi chaval para que mañana se anime al ir al cole. Me ha jodido verle llorar por la derrota. @Atleti pic.twitter.com/TKpClxTEIZ — Aris de Burgos (@arisburg) January 12, 2020

"Gonzalo, filho, ser do Atlético é duro, vais entender isso. Fácil é ser do Barça ou do Real Madrid. Dá os parabéns ao Adrian ou a outro qualquer porque um dia vamos vingar-nos.O futebol é um sentimento. É um orgulho para mim que sintas tanto o Atlético. Mas o importante é estudar, amar quem te é mais próximo, ser uma boa pessoa...Não discutas por causa do futebol, ao fim ao cabo é uma maneira de nos divertirmos, de fazer amigos, de ser uma boa pessoa, que é o que me interessa, é dar os parabéns ao rival.Se não fosse pelo Courtois teriam perdido, estamos mais perto do que eles pensam.Vais sofrer muito com o Atlético, mas quando ganharmos algo, vais desfrutar o triplo.Adoro-te"